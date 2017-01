Feyenoord-spits Jørgensen: "Wintermaanden cruciaal voor titel"

"Het is snel gegaan. Feyenoord heeft al mijn verwachtingen overtroffen", glimlacht de aanvaller dan ook vrolijk tegenover Voetbal Interntional. "Het voelt als een kleine familie. Iedereen dekt elkaar en is er voor elkaar. De focus is enorm. Tegelijkertijd maken we elkaar ook voortdurend belachelijk."



Zaterdagavond komt Willem II op bezoek in De Kuip. Een wedstrijd die gewonnen moet worden, ondanks de lastige omstandigheden. "Het is koud, het veld kan hard zijn. In de uitwedstrijd hebben we ook moeten vechten voor een resultaat. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen; kampioen word je niet in april of mei. Om in die positie te komen moet je de wedstrijden in de wintermaanden winnen. Nu en in februari komt het erop aan."



Dat het in die cruciale fase sterkhouder Karim El Ahmadi moet missen omdat hij naar de Afrika Cup is, baart Jørgensen geen zorgen. "Maar een beetje dubbel is het wel. Ik gun hem heel veel succes, maar ik gun ons dat hij snel weer terugkomt." Ook zonder de Marokkaanse middenvelder moet er echter gewonnen worden van Willem II. "In De Kuip zitten elke week dik veertigduizend mensen, die ons ongelooflijk steunen. Dat is heerlijk spelen."