Ajax-sloper Davinson Sánchez voor niets of niemand bang

Davinson Sánchez heeft het postuur van een uitsmijter aan de deur van de plaatselijke beachclub. Voor niets of niemand bang. Zeker voor een uitdaging óp het veld niet. Dat Ajax al zeven jaar niet wist te winnen in Utrecht, motiveert de verdediger alleen maar meer om ditmaal wel een goed resultaat te behalen in de Domstad.

"Temperamentvolle supporters ben ik als Colombiaan wel gewend", kijkt de stopper op het digitale huis van de Amsterdammers vooruit naar het ontvangst in De Galgenwaard. "Het motiveert me tegelijkertijd. Het geschreeuw of gescandeer van fans van de tegenstander is voor mij meer een prikkel dan een hindernis. Met goed voetbal kan je ook hen namelijk de mond snoeren."



Dat laatste is de centrale verdediger dan ook van plan zondagmiddag. "Dat is ook het mooiste", lacht hij. "Bovendien kan ik ook heel erg opleven van het geluid van onze eigen supporters. Samen met hen hebben we hetzelfde doel. Namelijk winnen. Het voelt als een soort samenwerking. Samen knokken met de fans voor de punten. Dat vind ik heel mooi."



Tijdens het eerste duel tegen FC Utrecht in de Amsterdam ArenA kwam Ajax een vroege achterstand nog te boven en won het uiteindelijk met 3-2, onder meer dankzij doelpunten van Hakim Ziyech en Lasse Schöne. Sánchez speelde destijds ook de hele wedstrijd mee.