Ajacied Veltman blijkt 'meest invloedrijke speler van de Eredivisie'

Dat bedrijf werkt samen met meerdere BVO’s op het gebied van spelersanalyses. Veltman is volgens de statistieken die zij leveren dus de meest invloedrijke speler. "Dat zou je niet zeggen hè?", glimlacht oprichter Giels Brouwer tegenover TC/Tubantia. "Maar op basis van de statistieken wel. Ik had het ook niet verwacht, maar hij scoort in ons systeem heel hoog. Als hij speelt, krijgt Ajax weinig goals tegen en is hij vaak belangrijk bij aanvallen die leiden tot goals."



Het is een steuntje in de rug van Veltman, die als rechtsachter vaak de nodige kritiek krijgt te verwerken. Volgens de critici is zijn back-up, Kenny Tete, een stuk talentvoller. Welke talenten Brouwer op basis van zijn statistieken in de gaten houdt? "Op basis van onze data scoort onder anderen Joey Groenbast hoog, een 21-jarige rechtsback van Go Ahead Eagles. Ook Zakaria El Azzouzi van Sparta heeft veel potentie."