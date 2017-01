Namli keek naar Ronaldinho en hoopt op stunt tegen PSV

"Eigenlijk vind ik dat voetbal van de straat nog wel steeds het allermooiste", glimlacht Namli tegenover de Leeuwarder Courant. Over Ronaldinho: "Je kunt veel zeggen over de risico’s die hij nam, maar zijn spel was prachtig. Ook al leed hij veel balverlies, hij lacht. Dat is voetbal. Je moet, als het kan, met gevoel spelen."



Toch is de aanvallende middenvelder iets veranderd in zijn manier van denken én spelen. Er komt meer bij kijken dan alleen leuke en mooie acties maken. "Ik moet in de eerste plaats mijn taak uitvoeren", beseft hij. "Simpel voetballen. Ik heb leren verdedigen en mijn overzicht is beter geworden. Dat is alleen maar goed voor mijn toekomst."



Concurrentie



Een onbetwiste basisplaats heeft hij nog niet veroverd in het elftal van Jurgen Streppel. Met Stijn Schaars, Pelle van Amersfoort, Morthen Thorsby, Martin Ödegaard en Yuki Kobayashi is de concurrentie op het middenveld groot. "Ik moet er voor zorgen dat ik het de trainer zo moeilijk mogelijk maak. Op termijn wil ik een basisplaats in het elftal veroveren. Ook als anderen fit en niet geschorst zijn."



Voor het duel van zondagmiddag tegen PSV lonkt er een basisplaats voor Namli. Schaars ligt voorlopig namelijk uit de roulatie en tegen ADO Den Haag resulteerde dat in een basisplaats. Al is ook Thorsby een serieuze optie voor die plek. Namli: "Voor dit soort wedstrijden doe ik het. Ik denk dat we kunnen winnen van PSV. We moeten met lef voetballen. We staan niet voor niets vierde."