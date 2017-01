Feyenoord ook op basis van thuiswedstrijden alleen koploper

Feyenoord hervatte vorige week de competitie uitstekend met een degelijke 0-2 zege bij Roda JC. De komende duels, tegen Willem II en NEC, zijn weer in de eigen Kuip en dat is een groot voordeel voor de Rotterdammers. ''De Kuip is onze kracht, het geeft ons echt een gevoel van veiligheid'', vertelt Jan-Arie van der Heijden.

Niet voor niets verloor Feyenoord in eigen huis nog geen wedstrijd dit seizoen. ''Maar ook in uitwedstrijden spelen we inmiddels vrij aardig, hoor'', nuanceert de verdediger in het Algemeen Dagblad. ''Maar het klopt, thuis in die grote Kuip, dat is toch even wat anders. Als het echt loopt, zoals een paar keer voor de winterstop, dan geeft het echt vleugels.''



Op basis van alleen thuiswedstrijden gaat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst logischerwijs dan ook aan kop van de Eredivisie. Met 23 punten uit negen duels – slechts tweemaal werd er gelijk gespeeld – is de voorsprong op Ajax drie punten (6w, 3g, 1v). Opvallend genoeg is op die ranglijst niet PSV, maar sc Heerenveen de nummer drie. FC Twente staat op de vierde plaats, waarna pas de Eindhovenaren volgen. Roda JC sluit met slechts vijf punten (!) de rijen.