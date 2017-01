Scorende Van Ginkel oplossing voor PSV: "Goede stap gezet"

"We hebben vorige week niet zoveel goals gemaakt. Dat bewaren we dan maar voor zondag", grapt de huurling tegenover het Eindhovens Dagblad. Toch beseft hij maar al te goed dat het een zwaar karwei wordt tegen de nummer vier van de Eredivisie. "Heerenveen heeft net als de topclubs een aantal spelers die uit het niets een wedstrijd kunnen beslissen. Dat is het gevaar voor ons. Na de winst tegen Excelsior wilden wij zo snel mogelijk weer een wedstrijd spelen, nu het goed voelde. Niet dat alles in een keer veranderd is, maar vorige week hebben we voor mijn gevoel wel een goede stap gezet."



Een nederlaag zou namelijk praktisch zeer waarschijnlijk een einde maken aan de titelkansen van PSV – dat sowieso al een achterstand van acht punten heeft op koploper Feyenoord. Al kan de ploeg van trainer Cocu wel alle aandacht op de competitie richten, omdat ze al uit de Champions League en KNVB Beker liggen. Dit in tegenstelling tot Feyenoord én Ajax.



"Wij kunnen wat langer en harder trainen en ook wat meer tijd en aandacht geven aan specifieke punten", beseft Van Ginkel. "Meestal spelen we eerder, nu na Ajax en Feyenoord. Het geeft zeker een boost als zij iets laten liggen, maar uiteindelijk gaat het er nu gewoon om dat wij steeds blijven winnen. Dan komen we vanzelf een keer dichterbij."