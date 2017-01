De Vrij weigert contractvoorstel en zinspeelt op vertrek

Wat doe je als je een stap omhoog wilt maken, maar je huidige werkgever wil niet meewerken? Juist: je contract niet verlengen. Stefan de Vrij wil graag een nieuwe uitdaging aangaan bij een grotere club, maar SS Lazio wil vooralsnog niet meewerken. Dus heeft de verdediger besloten om zijn in 2018 aflopende contract niet te verlengen.

Dat meldt La Repubblica althans. Door de vele belangstelling, van onder meer Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Atletico Madrid, is de prijs flink opgedreven en vragen de Romeinen de absolute hoofdprijs. Het is een van de redenen dat het tot een overgang van De Vrij nog niet gekomen is.

Daar baalt de oud-Feyenoorder behoorlijk van. De Vrij heeft zich uitstekend ontwikkeld bij SS Lazio en wil graag de stap omhoog maken. Door zijn verbintenis niet te verlengen denkt de Nederlander komende zomer te kunnen vertrekken voor zo'n dertig miljoen. Chelsea, waar Branislav Ivanovic en John Terry zeer waarschijnlijk na dit seizoen met voetbalpensioen gaan, lijkt de beste papieren te hebben.