Isimat: "Depay doet er alles aan om te slagen"

“Hij is een buitenspeler die het verschil kan maken. Zijn afwerking is heel goed, zelfs met het hoofd. Hij is onvoorspelbaar, zijn speelstijl kan hij aanpassen aan zijn tegenstander”, zegt Isimat-Mirin tegen France Football. “Ik ben het meeste onder de indruk van zijn karakter. Hij heeft zelfvertrouwen, maar hij doet er alles aan om te slagen. Het is jammer dat het niet gelukt is bij Manchester United, misschien werd er teveel van hem verwacht.”



“Het defensieve aspect voor een aanvaller is belangrijk, er wordt van hem verwacht dat hij meeverdedigt. Hij heeft het talent en het karakter om te slagen. Memphis past in iedere groep en is intelligent. Hij zal ervoor werken en slagen”, aldus de verdediger van PSV.