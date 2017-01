Januzaj: "Pogba vraagt of ik terugkom naar United"

Adnan Januzaj debuteerde in 2013 voor Manchester United. De Belgisch international was in zijn eerste maanden een grote sensatie. Echter staat de middenvelder sindsdien stil en is hij na een periode bij Borussia Dortmund nu op huurbasis speler bij Sunderland. Paul Pogba hoopt echter dat hij in de toekomst samen met Januzaj bij United kan spelen.

“Paul is een geweldige speler”, zegt Januzaj tegen The Sun. “Hij heeft een andere keuze gemaakt, maar hij was uiteindelijk succesvol en daarna is hij weer teruggekeerd. Hij blijft een geweldige speler. Hij is een goede vriend. Toen we nog bij United zaten, waren we altijd samen. We aten samen, speelden op de PlayStation. Hij was als een broer.”



“Natuurlijk vraagt Paul of ik weer terugkom naar United. Hij wil samen met mij op het veld staan. Maar ik zit nu bij Sunderland en ik moet doen wat goed is voor de club. Dit zijn beslissingen die van bovenaf worden genomen. Ik ben een profvoetballer en ik moet professioneel blijven. Het blijft mijn doel om bij United te spelen. Maar je moet je opties altijd open houden”, aldus de Belg.