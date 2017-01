Jørgensen: "Nu en in februari komt het erop aan"

“Het is snel gegaan”, zegt Jørgensen tegen Voetbal International. “Feyenoord heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Het voelt als een kleine familie.” De Deen heeft ook al twaalf assists gegeven. “Iedereen dekt elkaar en is er voor elkaar. De focus is enorm. Tegelijkertijd maken we elkaar ook voortdurend belachelijk.”



Feyenoord speelt zaterdag in de eigen Kuip tegen Willem II. Jørgensen wil de Tilburgers absoluut niet onderschatten. “Het is koud, het veld kan hard zijn. In de uitwedstrijd hebben we ook moeten vechten voor een resultaat. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen; kampioen word je niet in april of mei. Om in die positie te komen moet je de wedstrijden in de wintermaanden winnen. Nu en in februari komt het erop aan.”



De spits is nog niet helemaal tevreden over zijn eigen prestaties. “Ik moet sowieso zorgen dat ik consistenter word en beter aanspeelbaar voor mijn medespelers”, aldus Jørgensen.