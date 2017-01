Mourinho over De Gea en Romero: "Ik wil ze allebei behouden"

José Mourinho verwacht dat David De Gea niet vertrekt na dit seizoen bij Manchester United. De doelman stond in 2015 nog open voor een vertrek toen Real Madrid belangstellend was. De Portugese manager denkt dat hij nu gewoon wil blijven bij United.

Reservedoelman Sergio Romero wordt gelinkt aan Boca Juniors. "Ik weet het echt niet, maar wat ik kan zeggen is dat ik verwacht dat beide doelmannen zullen blijven. Ze zijn allebei even belangrijk."



"Ik kan geen betere doelman hebben dan David. Ik kan geen betere vervanger hebben dan Sergio. Ik kan ook geen betere professional hebben dan Sergio. Ik wil ze allebei behouden. Dus als er waarheid zit in die verhalen over Boca, zal ik het proberen tegen te houden want ik wil dat Sergio blijft."



De Gea staat bij Manchester United nog onder contract tot medio 2019. Het contract van Romero loopt komende zomer af.