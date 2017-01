Swansea stunt en verslaat Liverpool op Anfield

In de eerste helft vielen er geen doelpunten. Drie minuten na de rust was het wel gelijk raak. Fernando Llorente zette Swansea City op 0-1 na een hoekschop. Vijf minuten later verdubbelde Llorente de voorsprong met een kopbal na een schitterende aanval.



Drie minuten na de 0-2 maakte Roberto Firmino de 1-2. Hij scoorde met het hoofd. In de 69e minuut maakte Firmino er 2-2 van. De Braziliaan schoot uit de draai raak nadat Georgino Wijnaldum de bal naar hem speelde. Swansea leek toen rijp voor de slacht, maar toch sloeg de ploeg vijf minuten later weer toe. Gylfi Sigurdsson maakte de 2-3.