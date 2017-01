Gullit: "Pogba moet eerst presteren anders worden bijzaken hoofdzaken"

“Maak je het niet waar als duurste speler van de wereld, finalist in de Champions League met Juventus en op het EK met Frankrijk, maar ben je wel bezig met een kledinglijn, met kleurtjes in je haar en op social media dan beginnen de mensen te morren”, schrijft de analist in zijn column in De Telegraaf. “Zelfs voor de groten geldt: eerst presteren anders worden bijzaken hoofdzaken.”



Gullit heeft bewondering voor de 35-jarige Ibrahimovic. “Hij neemt het team op sleeptouw en is wekelijks belangrijk met doelpunten en zijn dwingende spel. Zlatan is een fenomeen, een wereldspeler want hij heeft overal veel gescoord, is kampioen geworden in Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk en presteert altijd onder de hoogst mogelijke druk omdat iedereen op hem let en hij tegelijk kritiek uitlokt.”