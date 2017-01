Van As: "Nee, doe het niet helemaal belangeloos bij ADO"

Jeffrey van As werd deze week gepresenteerd als technisch manager van ADO Den Haag. De club van technisch manager gaan een eerste samenwerking aan voor vijf maanden. Mocht het van beide kanten goed bevallen, dan verlengen ze het contract van Van As.

"Ik heb gezegd: joh, luister, ik wil mij bewijzen. Dat heb ik bij mijn vorige club ook gedaan door met beperkte middelen in de Eredivisie te blijven spelen. Ik ben van mening dat ik ADO een stapje hoger kan brengen. Daarbij speelt geld geen rol", zegt Van As tegen Omroep West.



Van As doet het niet helemaal belangeloos "Nee, niet helemaal. Anders zou ik staan te liegen hier. Maar het is wel gewoon om de club verder te helpen en dan daarna voor een langere tijd met elkaar verder te gaan."