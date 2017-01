Niasse: "Ik kan niet boos zijn op Koeman"

“Nee, daar voel ik me niet verbitterd over”, zegt hij tegen Daily Mail. “Koeman heeft zijn keuze gemaakt en nu is het aan mij om te bewijzen dat het niet de juiste was. Ik heb ook geen spijt van mijn transfer, Everton heeft me de kans gegeven om in Engeland te spelen. Het is een grote club. Als ik nog een keer dezelfde keuze zou moeten maken, zou ik er weer voor gaan.”



“Ik heb Koeman nergens naar gevraagd, hij vertelde mij wat hij te zeggen had en ik zei ‘dank u’. Het is gewoon een keuze en hij heeft de zijne gemaakt. Ik had er niets op te zeggen. Als iemand je vertelt dat je niet in zijn plannen voorkomt, moet je dat gewoon accepteren. Het belangrijkste is nu dat ik het ga maken in de Premier League. Dat is mijn enige focus. Ik kan niet boos zijn, ik moet gewoon bewijzen dat wat hij over mij dacht niet de echte Oumar is”, aldus Niasse.