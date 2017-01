Kruiswijk over toekomst: "Komende tijd laten zien wat ik kan"

"Het is altijd weer leuk om hier terug te komen", zegt Kruiswijk tegen RTV Noord. Hij heeft niet veel contact meer met de mensen van Groningen. "In de voetballerij gaat zoiets toch anders, dan verwatert dat contact. Maar ik volg FC Groningen zeker, ook omdat het een concurrent van ons is."



Het contract van Kruiswijk loopt komende zomer af. Hij weet nog niet wat hij daarna gaat doen. "Dat kan nog alle kanten op, daar zijn we nu nog niet zo druk mee bezig. Voor mij is het belangrijk dat ik de komende tijd laat zien wat ik kan”, aldus de verdediger.