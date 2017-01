Rooney helpt United aan een punt en is topscorer aller tijden

Manchester United heeft in de slotfase een nederlaag bij Stoke City voorkomen. Wayne Rooney scoorde in de blessuretijd de gelijkmaker waardoor het duel in 1-1 eindigde.

Stoke kwam op een 1-0 voorsprong door een eigen goal van Juan Mata, die een voorzet van Erik Pieters van richting veranderde. De Spanjaard maakte zijn eerste eigen doelpunt in zijn loopbaan.



In de blessuretijd werd het toch nog gelijk. Rooney maakte de 1-1 en daardoor is hij nu topscorer aller tijden van Manchester United. Het was zijn 250e doelpunt voor de club.



Manchester United staat na dit gelijke spel op de zesde plaats in de Premier League. Nummer zeven Everton heeft vijf punten minder en nummer vijf Manchester City één punt meer. City heeft nog wel één wedstrijd minder gespeeld. Het elftal speelt zaterdagavond tegen Tottenham Hotspur.



Overige uitslagen:

West Bromwich Albion - Sunderland: 2-0.

Middlesbrough - West Ham United: 1-3.

Crystal Palace - Everton: 0-1.

Bournemouth - Watford: 2-2.