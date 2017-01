Kopbal Pogba levert Sparta een punt op tegen AZ

Op de koude zaterdagavond zal het publiek niet warm geworden zijn van het spel van beide partijen. De eerste helft leverde nauwelijks grote kansen op. Beide ploegen kwamen niet verder dan een enkele aanval, waarin de afronding slecht was.



Na tien minuten in de tweede helft brak Luckassen de ban. Vanuit een vrije trap van Muamer Tankovic wist de verdediger de bal bij de tweede paal binnen te koppen. De treffer was het eerste doelpunt voor het jeugdproduct van AZ in het huidige seizoen. Na de openingstreffer bleven grote kansen uit, maar vier minuten voor het einde van de wedstrijd was daar Mathias Pogba. De aanvaller scoorde met zijn hoofd de 1-1, wat ook de eindstand betekende. In de blessuretijd werd Sparta-trainer Alex Pastoor nog weggestuurd door scheidsrechter Dennis Higler.