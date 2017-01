Feyenoord wint opnieuw en kan rustig achterover leunen

De thuisploeg kreeg in de beginfase van de wedstrijd enkele goed kansen via onder andere Eljero Elia en Nicolai Jorgensen. De buitenspeler van Feyenoord stuitte echter op de paal, waar de schoten van Jorgensen werden gekeerd door een goed keepende Kostas Lamprou. In de 33ste minuten was het dan wel raak: Toornstra kopte een voorzet van Elia achter de Griekse doelman.



Ook in de tweede helft was het Feyenoord dat het speelbeeld bepaalde, maar soepel liep het niet. Een lekkere pass van Rick Karsdorp bracht Elia in scoringspositie en de buitenspeler rondde af. De treffer telde echter niet omdat Elia zich in buitenspelpositie zou hebben bevonden. Feyenoord kreeg enkele kansen om de score te verdubbelen, maar slaagde daar niet in. Titelconcurrenten Ajax en PSV komen zondag in actie. Zij spelen tegen respectievelijk FC Utrecht en sc Heerenveen