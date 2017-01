Pogba: "Alleen God weet hoeveel goals ik nog ga maken"

“Ik ben trots op mezelf, mijn eerste doelpunt voor deze club”, zegt hij tegenover Fox Sports. “Het is een mooi gevoel en ik hoop zo door te gaan. Ik ben blij met het punt dat we hebben behaald. Ik kwam in het veld en gaf alles wat ik kon en scoorde. Hoeveel goals ik nog meer ga maken? Alleen God weet dat, maar ik ben klaar voor meer.”



Na zijn treffer gooide hij zijn heupen los. “Ik oefen daar niet op, het zit gewoon in mij”, zegt het broertje van superster Pogba, die ook na het eindsignaal ging dansen. “Een dansje voor het team en daarna eentje voor de fans”, zegt hij lachend.