Toornstra na nieuwe winstpartij: "Stapje dichter bij de schaal"

“We waren wel de betere ploeg, maar we hebben het matig uitgespeeld”, zegt Toornstra tegenover Fox Sports. “Daarom blijft het tot het eind spannend. Op zo’n moment hoeft hij aan de andere kant maar één keer goed te vallen. In de slotfase zag je ook dat we het rustig aan doen en de punten koesteren.”



“Ik hoefde alleen te knikken”, zegt de Feyenoorder over zijn treffer. “Hij zat er goed in. We komen iedere week een stapje dichter bij de schaal. Maar eerst donderdag voor de beker tegen Vitesse.”