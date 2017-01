Brock-Madsen verzekert PEC Zwolle van winst op ADO Den Haag

PEC Zwolle heeft zaterdagavond een belangrijke slag geslagen in de strijd om degradatie. De Zwollenaren wisten met 1-2 te winnen van ADO Den Haag, waar beide ploegen op gelijke hoogte komen op de ranglijst.

De Hagenaren kwamen vroeg op een voorsprong door een kopgoal van Gervane Kastaneer in de elfde minuut. Voor de rust deed PEC Zwolle nog iets terug via Kingsley Ehizibue die de gelijkmaker scoorde. PEC Zwolle-spits Nicolai Brock-Madsen, die vorige week ook scoorde tegen Ajax, schoot zijn club in de 56ste minuut naar 1-2, wat ook de einduitslag betekende.