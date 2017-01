Elia: "Misschien zijn de scheidsrechters op hun vingers getikt"

“Ik weet niet of de scheidsrechter beïnvloedbaar zijn op basis van dingen die eerder zijn gebeurd”, stelt Elia tegenover RTV Rijnmond. “Misschien zijn de scheidsrechters op hun vingers getikt. Ik liep naar de grensrechter toe om het te zeggen dat het geen buitenspel was. Hij antwoordde dat ik te snel was.”



Feyenoord heeft gedaan wat het moest doen, waar titelconcurrenten Ajax en PSV zondag nog in actie komen. “Ja, klopt. We moeten naar onszelf kijken. We hebben nu een klein gat geslagen en de concurrentie moet nog spelen. De druk ligt nu bij hen.”