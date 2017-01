Van den Brom staat niet open voor Maccabi Tel Aviv

“Ik snap helemaal niks van de commotie die is ontstaan, ik weet zelf van niks”, zegt Van den Brom tegenover de NOS. “Ik moet me nu gaan verantwoorden voor iets wat in de media terecht is gekomen. Ik ben hier en blijf hier, niet meer dan dat. Ik was ook verrast toen ik het las. Ik schrok er wel van hoe snel zoiets tegenwoordig zomaar op internet wordt gezet, alles wordt zomaar overgenomen.”



“Ik heb ook het idee dat als ik vertel dat het niet zo is, dat ze mensen denken: ja, het zal allemaal wel. Maar is er echt helemaal niks. Ik ben niet gepolst, er is niet geïnformeerd en ik heb geen aanbieding gehad. Ik sta er ook niet voor open. Ik ben nu hier bij AZ en heb het naar mijn zin en ik ben hier nog niet klaar. Het is helemaal niet aan de orde.”