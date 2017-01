Vitessenaar Foor scoort en pakt rood bij remise in Groningen

De wedstrijd was slechts zes minuten aan de gang en er was al gescoord. Kelvin Leerdam was trefzeker, maar in zijn eigen doel. De Arnhemmers leken voor de rust nog op gelijke hoogte te komen via Adnane Tighadouini. De buitenspeler had het geluk echter niet aan zijn zijde want de paal stond een goal in de weg.



Navarone Foor bracht na de rust zijn ploeg wél op 1-1, nadat een afstandsschot in de 49ste niet houdbaar bleek voor Sergio Padt. In het vervolg van de tweede helft ging het spelbeeld op en neer. Beide partijen kregen kansen, maar tot echt grote kansen kwam het niet. Doelpuntmaker Foor mocht vroegtijdig de kleedkamer opzoeken nadat hij een rode kaart kreeg na een grove overtreding, waardoor hij de bekerwedstrijd tegen Feyenoord mist. Ook na de rode kaart werd er niet gescoord, waardoor het 1-1 bleef.