Napoli en Milan laten spektakelstuk eindigen in saai slotstuk Milaan- Waar er nog wel eens wordt gesproken over saaie wedstrijden in de Serie A, veegde Napoli die stelling gister in de eerste 8 minuten volledig weg. Waar Milan gecontroleerd doch aanvallend startte, nam Napoli in twee perfect uitgevoerde counters een twee nul voorsprong. Grote man bij die twee counters was Dries Mertens. De Belg verkeerd dit seizoen in bloedvorm en werd daardoor al eens 'Diego' Mertens genoemd, refererend naar Diego Maradona de kleine grote man van Napoli. De Argentijn was afgelopen week aanwezig in Napels en dat verklaarde wellicht de onwijs scherpe start van Napoli.

De 1-0 kwam op naam van Insigne die de bal mooi in de hoekte drukte. Donnarumma de jonge talentvolle doelman van Milan kon de bal nog aanraken maar het was niet genoeg om een doelpunt te voorkomen. Het doelpunt was echter niet zo mooi als de assist van Dries Mertens en het voor bereidende werk van Joringho. Het drietal maakte werkelijk een perfect doelpunt.

Waar Milan dacht een zware avond tegenmoet te gaan werd het enkele minuten later al zelfs een nachtmerrie voor ze. Mertens kreeg de bal aan de rechterkant van het veld en wist Callejon te vinden. Die schoot de bal vanuit een moeilijke hoek door de benen van Donnarumma en zo stond het na 8 minuten al 2-0 voor Napoli. Milan zakte daarna logische wijs naar achter en daar door werden de volgende 20 minuten rustig door gespeeld zonder grote kansen voor beide partijen.

Vlak voor het half uur kreeg Mertens echter een opgelegde kans. Oog in oog met Donnarumma op het randje van buitenspel miste de Belg. Hij schoot de bal eenvoudig in de handen van de keeper. Ruim 5 minuten later kwam er de eerste echte kans voor Milan in de wedstrijd. Het publiek had zich inmiddels weer herpakt en daaruit leek het team kracht te putten. De kopbal van verdediger Gomez ging echter net naast het doel van doelman Reina. Enkele minuten later kon Reina zich echter wel omdraaien om de bal uit het doel te vissen. Tonelli verspeelde de bal ongelukkig en zo kwam Kucka(Milan) alleen voor de goal te staan. De middenvelder bleef rustig en maakte de 1-2. Dat bleek uiteindelijk ook de ruststand te zijn. Daardoor bleef er voor Milan nog een mogelijkheid om er iets van te maken in de wedstrijd.

De tweede helft begon spectaculair met een kopbal van Paselic die eindigde op de kruising. Milan pakte daarna door en probeerde Napoli te overrompelen. Verder dan een corner en een schot van afstand kwamen de Rossoneri echter niet. Beide teams kregen daarna kleine kansen over en weer, waarbij de thuisploeg een klein overwicht had. Beide doelmannen moesten verschillende keren in actie komen maar ze hoefde geen grote reddingen te maken om het doel te verdedigen.

Halverwege de tweede helft kwam wederom Mertens een op een te staan met Donnarumma. De Belg schoot de bal deze keer redelijk in, maar de jonge Italiaan pakte de bal met een snelle reactie. Coach Montella(Milan) en Sarri (Napoli) vonden het daarna tijd om wissels te gaan maken. Bij Milan gingen Sosa en Bacca van het veld en bij Napoli Hamsik. Vervangers Bertolacci, Lapdula(Milan) en Zielinski (Napoli) moesten de wedstrijd van nieuwe energie voor zien.

Dit effect had het echter niet op de wedstrijd. Beide ploegen leken moe gestreden. Daarnaast had Napoli nog een belangrijke voorsprong in handen en waren zij niet op zoek naar een 3e doelpunt. Beide teams kregen geen grote kansen meer en daardoor eindigde de wedstrijd in dezelfde stand als waarmee het de rust in ging. Na dat het de eerste 60 minuten een heerlijke pot was, waren de laatste circa 30 minuten opvallend saai. Milan zal zich ondanks dat het een wedstrijd minder speelde vooral moeten gaan richten op Euro League voetbal want de Champions League plaatsen lijken wederom niet voor ze weg gelegd. Voor Napoli is het duidelijk dat zij een concurrent lijken te hebben afgeschreven in de race om de Champions league plaatsen. Of het zich ook nog mag gaan op maken voor een strijd om de landstitel is een ander verhaal. Dat ligt in de handen van koploper Juventus. Zij spelen morgen om 12.30 thuis tegen Lazio. Daar zal ook Stefan de Vrij op het veld staan.