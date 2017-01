Andere interesses bij Elia: "Ik ga dan liever naar kinderboerderij"

"Sinds ik kinderen heb, kijk ik sowieso niet zo vaak meer naar voetbalwedstrijden", verklaart Elia tegen Metro. "Geen zin meer in, ik vind het belangrijker om tijd door te brengen met mijn kinderen."



PSV - sc Heerenveen is wél de moeite waard voor Elia om te kijken. "Dat zijn leuke potjes, dan kijk ik soms wel", zegt de aanvaller. Is Utrecht - Ajax niet een leuker duel? "Zeker, maar ik kijk niet naar wedstrijden van Ajax, dan zit ik alleen maar in spanning omdat ik wil dat ze verliezen."



"Ik ga dan liever even fietsen met het gezin en naar de kinderboerderij. Dan zie ik daar vanzelf op mijn telefoon de uitslag voorbijkomen. Dat zeg ik niet om stoer te doen ofzo, ik heb gewoon andere interesses", besluit de aanvaller, die met een assist belangrijk was voor Feyenoord tegen Willem II (1-0).