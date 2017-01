Dringen op middenveld PSV: Hendrix en De Jong zijn slachtoffers

“Hendrix komt in de wachtkamer”, aldus Vermeulen, chef voetbal van de NOS. “Hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest en zal zich dus wel schikken. Maar Hendrix was heel goed tot zijn blessure."



Hendrix zal geduld moeten hebben. “Het is een publiek geheim dat Guardado zijn loopbaan dichter bij huis zou willen afsluiten. Zijn zaakwaarnemers zouden al contact hebben gehad met clubs uit de Noord-Amerikaanse MLS. Hendrix moet zorgen dat hij onomstreden is als de nieuwe controlerende middenvelder van PSV.”



Voor Siem de Jong lijkt de situatie uitzichtloos. “Siem de Jong wordt een moeilijk verhaal", denkt Vermeulen. "Hij kwam met een blessure en is eigenlijk nooit echt fit geweest, hoewel hij voor de winterstop wel beslissend is geweest”, doelt de voetbalcommentator naar doelpunten tegen PEC Zwolle en Ajax.



Vermeulen denkt dat De Jong een andere rol goed kan invullen. “Als supersub. Ik kan me goed voorstellen dat we straks bij 0-0 in de zestigste minuut het koppel Luuk en Siem de Jong in de spits zullen gaan zien.”