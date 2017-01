Schöne is held van Ajax: ''Bal paste precies en zat er lekker in''

''Die moet er gewoon in'', bespreekt de Ajacied de gemiste strafschop met Fox Sports. ''Ik wist zeker dat hij rechts van mij, links van hem zou gaan. Ik dacht ik schiet door het midden, maar verbaas mezelf hoe hard en hoog ik hem schoot.''



Ruim twintig minuten later was er wél reden tot juichen: ''Ja, de bal paste precies en zat er lekker in. Dat mocht ook wel na die misser. Je hoopt altijd dat de bal wordt weggekopt buiten de zestien. Je moet altijd een beetje kijken wat de tegenstander gaat doen, die staan vaak helemaal op de achterlijn.''