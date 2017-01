Ajax-coach gaat niet zweven: ''Wel lekker, maar meer ook niet''

Ajax won eindelijk weer eens in het stadion van FC Utrecht (0-1). Lasse Schöne tekende voor het enige doelpunt in de sfeervolle Galgenwaard. De achterstand op lijstaanvoerder Feyenoord bedraagt nog immer vijf punten.

''Natuurlijk waren er ook momenten dat zij konden scoren'', zegt Peter Bosz na afloop tegen het Algemeen Dagblad. ''En als dat was gelukt, dan zou het allemaal heel anders zijn geworden. Maar we hebben die overwinning uiteindelijk wel afgedwongen.''



''Het is hier vaak moeilijk voor Ajax, heb ik begrepen'', vervolgt de winnende trainer zijn terugblik. ''Dit is wel lekker dus, maar meer ook niet. Er is geen tijd voor verslapping. Ik ben nog niet vergeten hoe we voor eigen publiek vijf punten tegen Roda JC en Willem II hebben verspeeld.''