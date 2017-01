Ajax-back Veltman: ''Heb niets concreets gehoord uit Engeland''

''Natuurlijk krijg je wel een appje van: wanneer gaan wij naar Londen?'', zei de rechtsback na afloop van het duel in de Galgenwaard. ''Maar heb ik daar niets concreets over gehoord. Of er nog iets gebeurt in deze acht dagen? Ik denk het niet.''



Veltman was overigens niet onder de indruk van de opponent uit de Domstad: ''Ik vond ons beter, op de laatste minuten van de eerste helft na dan. Dat was onze eigen schuld. Ik had er meer van verwacht, meer druk, meer duels. Je zag ook wel dat ze een beetje loerden op de counter. Voor de rest vond ik het tammer dan de andere wedstrijden.''