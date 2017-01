Breinburg schiet NEC met elfmeters naar linkerrijtje

Daarbij werd direct afgerekend met twee feitjes. NEC was de enige ploeg die dit seizoen nog geen strafschop had gekregen. Daarnaast had Breinburg in de Eredivisie nog geen doelpunt gemaakt. De middenvelder scoorde vorig jaar wel twee keer in de KNVB beker tegen Sparta Rotterdam en dit seizoen tegen ADO Den Haag, maar in de competitie wilde het nog niet lukken. De aanvoerder van de Nijmeegse ploeg deed het vanmiddag tegen de nummer voorlaatst van de Eredivisie direct twee keer.



Tegen de eerste strafschop viel weinig in te brengen. De aanleiding voor de tweede elf meter was meer discutabel. In de 55e minuut dribbelde Ferdi Kadioglu het strafschopgebied binnen en omspeelde Frédéric Ananou. Die veiel daarna met Kadioglu samen naar de grond. Breinburg schoof het leder nu in de rechteronderhoek binnen. Bij zijn eerste poging in de zesde minuut had Breinburg de andere hoek uitgezocht. Deze strafschop werd veroorzaakt door Daryl Werker die de passerende Mohamed Rayhi haakte.



Werker vormde sowieso een zwakke schakel in de Limburgse defensie. Met zijn tegenstander Jay-Roy Grot kende hij voortdurend problemen. Pas in de rust werd hij uit zijn lijden verlost en verving Ananou hem. Roda JC moest na de vroege achterstand komen en liet na de vroege achterstand zien waarom het zo laag op de ranglijst staat. Werklust genoeg, op het middenveld kan de ploeg achter uit de voeten, maar het ontbeert de ploeg eenvoudigweg aan stootkracht en kwaliteit voorin.



De beste Limburgse kansen moesten komen van Adil Auassar en Christian Kum. Eerstgenoemde schoot in de 53e minuut een keer gevaarlijk vanuit de tweede lijn en stichtte gevaar met een vrije trap. Kum kopte in de 59e minuut een corner van Auassar op doel, maar keeper Joris Delle wist de bal net voor de doellijn nog te keren. Een doelpunt van invaller Mitchel Paulissen werd nog afgekeurd vanwege buitenspel. NEC was daarentegen ook niet heel gevaarlijk. Al lieten Kadioglu, Grot en Rayhi af en toe nog mooie trucjes.



NEC klom door het resultaat naar de negende plek en zou zomaar eens de Play-Offs voor een Europees ticket kunnen gaan bereiken. Aan de ijzersterke achterhoede en technische voorhoedespelers zal het niet liggen. Roda JC Kerkade zal nog eens een sessie mogen gaan beleggen hoe de ploeg wil gaan scoren. Plek zeventien blijft behouden.