Go Ahead Eagles hekkensluiter af na gelijkspel tegen Excelsior

Laagvliegers Excelsior Rotterdam en Go Ahead Eagles hielden elkaar in bedwang op Woudestein (1-1). De eredivisionist uit Deventer doet de laatste plaats voorlopig over aan Roda JC Kerkrade. De Limburgers verloren op bezoek bij NEC (2-0).

'The Eagles' kenden een droomstart in Kralingen. Pedro Chirivella was al na negen minuten trefzeker. Jarchinio Antonia verzorgde de fraaie assist. De voorsprong hield niet lang stand, want Nigel Hasselbaink liet het thuispubliek juichen met een doelpunt na een klein half uur spelen.



In de tweede helft maakten beide ploegen jacht op de winnende treffer, maar de toeschouwers in Rotterdam kregen geen doelpunten meer te zien. Oud-Feyenoorder Elvis Manu liet een aantal kansen voor de bezoekers onbenut. Hasselbaink was dicht bij zijn tweede treffer van de middag. Excelsior Rotterdam stijgt twee plaatsen, Go Ahead Eagles is nu de nummer zeventien van de Eredivisie.