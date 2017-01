Door Ajax verhuurde Zivkovic baalt van gemiste kansen

''In de eerste helft moet je het eigenlijk al afmaken. Als je vier honderd procent kansen hebt, dan moet er minimaal eentje in.'', treurde de huurling, die zelf de lat raakte, na afloop tegenover Fox Sports. ''Dat was meer pech. Ik raak hem goed, de volgende keer heb ik er wél meer geluk bij.''



Zivkovic keek terug op een bijzondere confrontatie in Utrecht: ''Jazeker, het is iets specialer dan andere wedstrijden. Het was ook een vermoeiende wedstrijd. De eerste helft moest ik een paar keer mee, om vervolgens weer om te schakelen in de counter.''