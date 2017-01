Kluivert sprak met Depay: ''Niet geprobeerd hem aan te trekken''

''Ik heb met Depay gesproken, maar heb niet geprobeerd om hem aan te trekken'', benadrukt PSG-directeur Patrick Kluivert in een onderhoud met L'Equipe. ''Ik ben erg goed met Memphis en ben blij dat hij nu voor Lyon speelt. Ik heb dus met hem gesproken, maar niet direct om hem te halen.''



Depay, die in de zomer van 2015 op Old Trafford arriveerde, tekende in Lyon een verbintenis tot medio 2021. Manchester United ontving zestien miljoen euro voor de tussentijdse transfer én beschikt over een terugkoopclausule.