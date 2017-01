Larsson tevreden met thuisdebuut voor NEC: "Mijn vader komt binnenkort over"

“ Bij de tweede strafschop liep ik nog naar Gregor toe om te checken”

"Deze overwinning was belangrijk", vertelde de 19-jarige jeugdinternational na afloop tegenover ELF Voetbal. "Beide strafschoppen waren in mijn ogen verdiend. Daar hoef je niet lang over te discussiëren. Roda JC is niet heel gevaarlijk geweest." Waar Larsson nog als invaller acteerde, startte hij zondagmiddag als rechtsbuiten. "Het was voor mij wel even wennen. In Zweden speelde ik altijd in een systeem met twee aanvallers. Maar ik probeer mijn positie zo goed mogelijk in te vullen. Ik kan nog beter, dat is zeker. Daar ga ik hard aan werken."



Strafschoppen

Larsson zag ook dat Breinburg de strafschoppen koelbloedig in eerst de linkerbenedenhoek en daarna de rechteronderhoek trapte. "Bij Helsingborgs was ik niet de vaste strafschoppennemer, maar ik nam ze wel regelmatig. Dat ging nooit slecht. Bij de tweede strafschop liep ik nog naar Gregor toe om te checken of hij hem deze keer weer wilde nemen. Dat was zo. Hij nam hem goed."



Nerveus was hij vooraf niet geweest. "Waarom zou ik dat zijn? Voetbal spelen is fun, het leukste om te doen. Dan ben ik niet zenuwachtig." Tegenstander Ard van Peppen had meestal handen en voeten nodig om hem te bespelen. "Hij moest enkele keren aan de noodrem trekken. Dat betekent dat je goed in de wedstrijd zit. Al had ik nog bepalender kunnen zijn." NEC klom door de zege naar plek negen. Door het wegvallen van FC Twente, dat een Europese ban aan de broek heeft, een positie die uitzicht geeft op de Play-Offs voor een Europa League-ticket. "Daar willen we nu nog niet aan denken. We blijven met onze voeten op de grond. We moeten hard blijven werken."



Feyenoord

Volgende week zondag volgt de uitwedstrijd tegen Feyenoord, waar vader Henrik Larsson hoogtijdagen beleefde. "Ik ben ook geboren in Rotterdam, heb er twee maanden gewoond. Dat wordt een mooie wedstrijd. Of mijn vader erbij is? Ik weet het niet. Hij is nog niet geweest, maar hij heeft beloofd wel een keer te komen. Een planning daarvoor moeten we nog maken."



Hij spreekt enkele woorden Nederlands, laat hij bij navraag horen. "Maar onvoldoende om een goed interview te doen. Van kinds af aan krijgen we regelmatig Nederlandse vrienden over de vloer. Dan luister ik mee en pik ik hier en daar wat op. Luisteren gaat me goed af, spreken is lastiger. Ik ga ook snel Nederlandse lessen volgen."



Het was een bewuste keuze voor Larsson om te kiezen voor de Nederlandse competitie. "De Eredivisie is een goed platform voor een jonge speler om je te bewijzen. Ik heb nu twee wedstrijden gespeeld. Ontevreden ben ik niet. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken."