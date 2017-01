ELF Transfertarget van de Dag: Tom Boere

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfergesprek van de Dag.

Aflevering 22: Tom Boere



Tom Boere is dé smaakmaker van de Jupiler League. De jonge aanvaller van middenmoter FC Oss maakte al 24 doelpunten en staat op eenzame hoogte in het topscorersklassement. Logisch dus dat clubs uit de Eredivisie hem op de voet volgen.



Boere (24) is al genoemd bij het dolende ADO Den Haag. Trainer Zeljko Petrovic is gecharmeerd van de makkelijk scorende spits uit Breda. De topschutter van FC Oss heeft nog niet met andere clubs gesproken, zo bleek uit de uitzending van De Tafel van Kees. De winterse transferperiode is echter nog niet voorbij.



Stelling: Boere is klaar voor de stap naar de Eredivisie.