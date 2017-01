Geldboete voor NEC-middenvelder vanwege shirt uittrekken

"We hebben de wedstrijd gecontroleerd", concludeert Hyballa tegen Omroep Gelderland. "Ik vind heel veel dingetjes niet zo goed tegen de bal, maar aan de bal wel. Het was een hubbelbubbelwedstrijd, er zat niet één lijn in. Het was dan weer hoog en dan weer laag. Mooi dat Gregor Breinburg zo rustig blijft bij die strafschoppen. Maar ik heb tegen hem gezegd dat hij 500 euro boete krijgt, omdat hij een gele kaart kreeg vanwege zijn shirt uittrekken", lacht de Duitser.



Door de zege staat NEC negende, maar Hyballa waakt voor euforie. "Heel veel mensen kijken naar boven, maar ik niet. Ik ben blij als we ons handhaven. In het voetbalproces komen we verder en nu zijn er ook resultaten. Iedereen is nu in euforie, maar nu komt Feyenoord en dat is wat anders."