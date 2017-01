Heerenveen onderuit tegen PSV ondanks hattrick van Reza

De lepe spits van de Friezen opende de score met een bekeken lobje over PSV-doelman Jeroen Zoet. Davy Pröpper, die een wisselvallig seizoen doormaakt, was verantwoordelijk voor de gelijkmaker. De eveneens wisselvallige Gaston Pereiro scoorde kort voor rust met een kopbal en bracht daarmee zijn ploeg op voorsprong.



PSV begin ook zwak aan de tweede helft. Ghoochannejhad schudde bewaker Daniel Schwaab van zich af en passeerde Zoet met een knal in de verre hoek. Luuk de Jong werd in het strafschopgebied naar beneden gehaald, wat de thuisclub een penalty opleverde. De inzet van Pereiro was echter een prooi voor Heerenveen-doelman Erwin Mulder.



Ghoochannejhad maakte zijn hattrick compleet door middel van een rake kopbal en iedereen bij sc Heerenveen droomde van een stunt. Het pakte heel anders uit. PSV toonde veerkracht en boekte dankzij treffers van Marco van Ginkel en Hector Moreno alsnog een zwaarbevochten overwinning.