Afspraken over strafschoppen niet nodig voor Van Ginkel

"Het ging over en weer. Die 2-3 van hun had ik ook niet verwacht. Die kwam uit het niets", aldus Van Ginkel na afloop tegen FOX Sports. "Na de 0-1 gooiden wij er passie in. Dan ben je veel beter. In de tweede helft kom je wéér achter. In de laatste vijf minuten gooi je weer die strijd erin. Dan kun je de wedstrijd ook winnen."



"Heerenveen begon goed. Wij waren aan het zoeken op het middenveld, hoe ze precies speelden. Hun buitenspelers komen vaak naar binnen. Na de 0-1 deden we het beter. Een soort powerplay? Ja. Zulke wedstrijden moet je ook winnen", vervolgt de middenvelder.



Zijn treffer in de 89e minuut gaf een impuls. "We pompten de ballen er meer in. Die bal kwam bij Siem de Jong terecht. Ik zag al dat hij hem niet op goal zou schieten en zou gaan passen. Ik kon hem er mooi inglijden."



Penalty's



Scoren uit een penalty is moeilijk voor PSV. Gastón Pereiro mistte tegen SC Heerenveen een strafschop. "Afspraken over strafschoppen? Daar ben ik nu nog niet voor. Gastón scoorde vorige keer. Nu mist hij hem op een belangrijk moment. Gelukkig win je die wedstrijd, anders was het een hele dure."