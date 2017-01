PSV wint sensationeel: "Eerder dit seizoen lukte ons dat niet"

"Ik vond wel dat wij de terechte winnaar waren", aldus de trainer tegen FOX Sports. "De vroege 0-1 was wel een tik. We hadden een minuut of tien nodig om daar overheen te komen. Daarna maakten wij de wedstrijd en kregen we de kansen."



"Eén moment van onoplettendheid in de tweede helft bracht de 2-2. Dan mis je de strafschop en staat het in plaats van 3-2 even later 2-3. Dat doet wel wat met de ploeg. Dan kan ik alleen maar complimenten geven dat we puur op karakter alsnog de winst forceren. Eerder dit seizoen lukte ons dat niet. Dit is een heel belangrijk moment voor de ploeg. Ze zijn echt tot de bodem gegaan", besluit Cocu.