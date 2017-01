De Jong hoopt op mispeer volgende week van Feyenoord en Ajax

"Op de training doen we af en toe een penaltyserie, als er een partijtje gelijk is geëindigd. Gastón had de vorige keer ook een strafschop benut, nu ging hij mis. Ik neem het hem niet kwalijk, maar het wordt op die manier wel erg zwaar", aldus De Jong tegen de NOS.



Door de benauwde zege houdt PSV nog een kansje op de titel. "Het is een inhaalrace met het mes op de keel. Gelukkig zijn we de tweede seizoenshelft begonnen met twee zeges, hopelijk morsen onze concurrenten volgende week wat punten."