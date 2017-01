"Niet veel andere ploegen hebben veerkracht die PSV toonde"

SC Heerenveen leek af te stevenen naar een overwinning op PSV, maar zag de Eindhovenaren in de slotfase nog twee keer winnen. Het spektakel in het Phillips Stadion eindigde in 4-3 voor de thuisploeg. Reza Ghoochannejhad kende een persoonlijk succes door drie keer te scoren.

"Dit is onwerkelijk", beschrijft de aanvaller op de clubwebsite. "In het veld had ik na de 3-2 het idee van, dit geven we nooit meer uit handen. Toen de 3-3 viel dacht ik oke, een puntje in Eindhoven is ook niet slecht, dan is het wel heel zuur dat de 4-3 ook nog valt."



"We hadden de kans om te winnen, maar hebben het weggegeven. Aan de andere kant verdient PSV ook de credits, niet veel andere ploegen hebben de veerkracht die PSV vanmiddag toonde", besluit Ghoochannejhad.