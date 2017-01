Clubicoon Van Daele: ''Speltempo Feyenoord moet omhoog''

''Als Feyenoord tien meter op de helft van Willem II is, dan gaat de bal weer twintig meter terug naar Terence Kongolo. Aan de rechterkant was dat precies hetzelfde'', vervolgt de kritische clublegende. ''Zo komt er geen tempo in het spel en krijg je de verdedigende lijn van een tegenstander ook niet uitgespeeld. Dat is precies de kwaliteit die Karim El Ahmadi wél in het spel brengt.''



Van Daele voorspelt een zeer lastige titelstrijd voor Feyenoord: ''Het winnen van wedstrijden wordt steeds lastiger als Feyenoord niet top is. Als er drie of vier spelers niet goed spelen, dan hebben ze een probleem. De twee vleugelaanvallers kwamen tegen Willem II bijna niet in het stuk voor en daardoor kwamen Dirk Kuyt en Nicolai Jorgensen niet aan kansen.''