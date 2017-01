Rayhi was slim bij penalty: "Dan moet je vallen"

“ Dat mag ik geen tweede keer meer doen”

"Ik kwam op mijn tegenstander (Daryl Werker, red.) af en zag dat hij hapte. Dan zoek je het been op en moet je vallen. Hij raakte me daarbij wel degelijk aan. In zijn oogpunt had hij gewoon moeten blijven staan, dan was er niets aan de hand geweest. Maar hij kwam te gretig in", vertelde Rayhi na afloop eerlijk over het moment in de zesde minuut. Gregor Breinburg greep het buitenkansje aan en trapte NEC op een 1-0 voorsprong.



"Met hun keeper (Benjamin van Leer, red.) heb ik samengespeeld bij PSV. Hij kwam na het moment ook direct scheldend naar me toe", vervolgde de vleugelspits tegenover ELF Voetbal. "Maar na afloop gaf hij aan dat ik groot gelijk had. Hij zou in zo'n situatie hetzelfde doen. Nu pakken we drie belangrijke punten door twee slim uitgelokte strafschoppen."



Gelijk wakker

Rayhi stichtte na ruim een minuut ook het eerste gevaar van het duel. Zijn inzet van net buiten de zestien ging maar rakelings naast. "In de eerste seizoenshelft begonnen we vaak zwakjes aan de wedstrijd. Nu waren we wel gelijk wakker. Ik wil altijd direct lekker fel beginnen. Meteen laten zien dat ik er ben. Al had ik nog wel een goaltje willen maken." In de 27e minuut ging hij te zelfzuchtig op zoek naar een doelpunt, toen hij schoot terwijl twee medespelers vrij stonden.



"Die bal had ik breed moeten leggen. Dat is simpel. Maar soms ben ik blind in mijn acties. Dan denk ik alleen maar aan het doel. Een leermomentje voor me. Dat mag ik geen tweede keer meer doen. Na die 1-0 lieten we Roda JC komen, maar ik denk niet dat zij gevaarlijk zijn geweest."



Concurrentiestrijd

De concurrentiestrijd bij NEC is dit seizoen groot. Nu in de winterstop Jordan Larsson is aangetrokken en Jay-Roy Grot definitief is doorgebroken, zijn de keuzemogelijkheden voor trainer Peter Hyballa ruim. Erg ruim. Rayhi heeft zijn basisplaats als linksbuiten echter behouden. "Ik speel gelukkig nu ook telkens negentig minuten. Elke wedstrijd moet ik top presteren om erin te blijven. Dat besef ik goed. Hard werken."



Door de 2-0 zege op Roda JC Kerkrade is NEC naar de negende plek geklommen. Dat zou straks Play-Offs voor een Europa League-ticket opleveren. "Daar denk ik helemaal niet aan", aldus Rayhi. "Er zijn nog veel wedstrijden te gaan. We gingen het seizoen met de doelstelling handhaving in. Dat is niet veranderd. Misschien kunnen we dat straks aanpassen en de lat iets hoger leggen. Maar daar is het nu nog te vroeg voor."