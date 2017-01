Onana wil bijtekenen: "Als Ajax dat wil, dan verleng ik mijn contract"

“Ik wil me nu eigenlijk alleen maar op het kampioenschap focussen”, zegt Onana tegen De Telegraaf. “Maar ik ben heel gelukkig in Amsterdam en bij Ajax. Het weer is shit, maar verder heb ik niets te klagen. We hebben nog niet gesproken, want we hebben de tijd. Maar als Ajax wil dat ik bijteken, dan verleng ik mijn contract.”



Onana wist zondag tegen FC Utrecht voor de negende keer dit seizoen zijn doel schoon te houden. “Dat ik weer de nul hield, voelt goed. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team. We verdedigen met zijn allen. En als je er als elftal in slaagt geen doelpunten tegen te krijgen, hoef je er maar één te maken”, aldus Onana.