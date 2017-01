Pogba complimenteert Sparta-broer: "Hij is trots op me"

“Paul is trots op me”, zei Mathias tegen De Telegraaf.“Hij feliciteerde me direct na de wedstrijd via WhatsApp. We zijn er altijd van overtuigd gebleven dat mijn eerste doelpunt vanzelf zou komen, maar het is wel lekker als hij dan uiteindelijk valt. En dan ook nog eens op zo’n belangrijk moment.”



“Het zou mooi zijn als Paul me een keer in het echt kan komen bekijken, maar dat is moeilijk in te plannen. Hij is natuurlijk ook gewoon elke dag aan het werk bij Manchester United. En het is lastig om Mourinho over te halen om Paul een dag vrij te geven om naar Rotterdam te komen. Dat kan niet”, aldus de aanvaller van Sparta.