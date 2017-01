Van Hanegem: "Ajax blijft toch voor mij titelfavoriet"

“Zaterdag speelde Feyenoord weer niet bijzonder”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ja, zeggen mensen dan tegen me: 'Als je dit soort wedstrijden ook nog wint...' Maar het had toch best 1-1 kunnen worden, ook al speelde Willem II zeer droevig. Die scheten in hun broek voor Feyenoord, zo leek het wel.”



Ajax won ook met pijn en moeite van FC Utrecht (0-1). “Ajax heeft het nu ook niet, maar blijft voor mij toch favoriet voor de titel. Zij zijn tot goed voetbal in staat. Feyenoord toonde dat alleen een helft tegen AZ. Ajax speelt in normale doen gewoon een stuk makkelijker. Het kost minder kracht. Dat kan helpen als het in de slotfase van de competitie echt spannend wordt. Dan kan Feyenoord het opeens heel benauwd krijgen.”



Van Hanegem geeft een tip aan Feyenoord. “Mijn advies: ga beter voetballen, dan groeit het vertrouwen. Dan zullen tegenstanders wedstrijden tegen Feyenoord als een moeilijke klus beschouwen. Zo'n NEC komt nu zondag toch naar de Kuip met het idee dat er best iets te halen is. Het is bij Feyenoord zaak dat de oudere spelers en de technische staf de boel scherp houden”, aldus het clubicoon van de Rotterdamse topclub.