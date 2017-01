Zoet: "Win liever alles met 4-3, dan dat ik iedere keer de nul houd"

"Die statistieken zijn natuurlijk mooi, maar als ze niet zo goed waren en we hadden regelmatiger punten gepakt met een uitslag als 4-3 dan had ik ook een redelijk gevoel", zegt Zoet tegen De Telegraaf.



"De manier waarop we drie goals tegen krijgen, is heel slecht. Daar moeten we het wel over gaan hebben. We begonnen niet goed en gaven te veel ruimte weg. Maar we winnen wel en uiteindelijk is dat het belangrijkste.”



"Ik win liever tot het einde van het seizoen alles met 4-3 en dat we kampioen worden, dan dat ik iedere keer de nul houd, maar we geen drie punten pakken", aldus de doelman van PSV.