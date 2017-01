'Schöne blijft niet zomaar bij Ajax en vraagt om bedenktijd'

Schöne beschikt momenteel over een afgelopen contract. Volgens De Telegraaf is hij met Ajax in gesprek over een nieuwe verbintenis, maar vroeg hij om bedenktijd. Zondag was de middenvelder nog wel belangrijk voor zijn ploeg met een fraaie treffer. "Een dropkick, hij paste precies."



"De ontlading was geweldig. Door mijn gemiste penalty, maar ook doordat we hier heel lang niet hadden gewonnen. Als je vanaf elf meter mist, wil je dat goed maken. En dit was wel de ideale manier denk ik", zei Schöne.



De Deen baalde van de strafschop. "Deze was gewoon slecht genomen. Ik wist dat die keeper, een landgenoot van mij, snel naar de grond zou gaan en wilde die bal dus door het midden schieten. Maar ik kwam met mijn voet te veel onder de bal. Ik zal wel niet meer bovenaan het lijstje staan. Wij hebben genoeg mensen die prima penalty's kunnen nemen”, aldus Schöne.